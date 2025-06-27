Садовод Туманов посоветовал высаживать дайкон во второй половине июня

Во второй половине июня можно приступать к высаживанию дайкона, вида редьки, который будет активно расти и плодоносить до наступления первых заморозков. Об этом рассказал NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.
Эксперт отметил: «Дайкон успевает дать урожай до конца сезона, она морозоустойчива и будет расти, пока не выпадет снег. Ее можно посадить там, где раньше росли лук или ранняя картошка».
Также в июле уже можно собирать раннюю морковь, свеклу, лук, кабачки и чеснок. В это же время начинают активно плодоносить малина, черная смородина и земляника. Переменчивая погода в регионе не должна оказать серьезное влияние на урожай, сообщило радио Sputnik.
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