Садовод Туманов поделился, что пятилитровые бутылки с обрезанным дном защитят рассаду томатов при похолодании

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов поделился с News.ru способом, который поможет защитить рассаду томатов от весенних заморозков.

По словам эксперта, томаты чувствительны к понижению температуры, так как являются теплолюбивыми растениями и предпочитают температуру 25–30 градусов.

Для защиты рассады Туманов рекомендует использовать пластиковые бутылки объемом пять литров с обрезанным дном. Эти конструкции необходимо ставить на растения, чтобы создать для них благоприятный микроклимат, сообщил сайт aif.ru.

На ночь укрытие нужно оставлять, а днем снимать, чтобы растения могли получать солнечный свет. Если температура опустится ниже нуля, томаты могут погибнуть, предупредил специалист.