Садовод Туманов опроверг сообщения о запрете сплошных заборов на дачах

В информационном пространстве появились сведения, что с 8 июня в силу вступил закон, запрещающий сплошные заборы на территории дачных участков. Однако Андрей Туманов, возглавляющий организацию «Садоводы России», в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что такой правовой нормы не существует.

Специалист назвал соответствующие новости фейком, напомнив, что подобные слухи ходят не первый год, однако достоверности в них нет.

«К сожалению, журналисты не могут, имея все инструменты, просто даже проверить эту информацию», — заявил эксперт.

По его словам, детальная проверка покажет, что не существует ни номера закона, ни номера акта.