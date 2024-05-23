Садовод Туманов: истребить борщевик не так сложно, как кажется

Избавиться от борщевика довольно просто. Навсегда истребить сорняк поможет постоянная обработка участка, сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, многие главы администраций получают огромные средства на борьбу с сорняком. Деньги они тратят, однако борщевик никуда не исчезает. С сорняком бороться просто, если у земли есть свой хозяин и за ней присматривают, подчеркнул Туманов.

Отмечается, что штраф за борщевик на участке и за его пределами составляет до пяти тысяч рублей.