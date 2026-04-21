Садовод Самойлова рекомендовала опрыскивать плодовые деревья весной шесть раз

Весной плодовые деревья и кустарники нуждаются в особой заботе. Садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась рекомендациями по подготовке сада к появлению плодов и проведению обработок, сообщило Ura.ru .

Чтобы избежать появления червяков и пятен на плодах, а также сохранить здоровье деревьев, необходимо вовремя провести обработку. Весной активно развиваются грибковые заболевания, такие как парша, мучнистая роса, монилиоз, коккомикоз и пятнистости, которые могут серьезно навредить растениям. Обработка помогает подавить развитие патогенов и уничтожить зимующие стадии насекомых, их яйца и личинки.

По словам Самойловой, деревья в саду нужно опрыскивать шесть раз: три для уничтожения вредителей и три для профилактики заболеваний. Дополнительно требуется обработать малину. Важно использовать разные препараты, не применяя одни и те же последовательно.