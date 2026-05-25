Садовод Самойлова рекомендовала использовать для подкормки огурцов азот и калий

Чтобы получить обильный урожай огурцов, недостаточно просто иметь плодородную почву. Требуется правильно и своевременно вносить удобрения. Садовод Светлана Самойлова поделилась с Ura.ru секретами успешного выращивания огурцов.

Специалист отметила, что на старте, когда у огурцов появляются два настоящих листа, стоит использовать для подкормки азот.

Второй этап эксперт предложила провести через неделею. Можно снова применить органику, но в полноценной пропорции.

По словам садовода, третья подкормка включает калий и фосфор для ровных плодов. Дальнейшие подкормки проводят с интервалом в полторы недели.