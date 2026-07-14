Садовод Самойлова рассказала, как спасти луковицы тюльпанов от гниения

Наступает время, когда садоводы должны выкопать луковицы тюльпанов, чтобы сохранить их до осенней посадки. Если затянуть с процедурой, особенно в дождливую погоду, луковицы могут быстро сгнить. О том, как правильно определить момент для выкопки тюльпанов, какие сорта требуют обязательной выкопки и как сохранить луковицы, URA.RU рассказала садовод с 30-летним стажем, автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова.

По ее словам, сигналом к выкопке служит состояние цветоноса: как только стебель потерял жесткость, но еще не высох окончательно — это значит, что луковица сформировалась и ушла в состояние покоя. Обычно в средней полосе этот момент наступает примерно в конце июня — начале июля.

Выкапывать обязательно нужно махровые, попугайные, бахромчатые, лилейные и пионовидные сорта. Они чувствительны к переувлажнению и без пересадки склонны к вырождению и грибным болезням.

Приступать к работе нужно только в сухую погоду. От стебля следует отступать на 5–7 см, чтобы не задеть луковицу лопатой. Поддевать ком земли нужно с запасом глубины и аккуратно разрыхлить его руками.

После извлечения луковицам нужно дать время обсохнуть. Их раскладывают в один слой в тенистом проветриваемом месте, отряхнув от крупных комьев земли. Затем стебли и старые корни удаляют, а гнезда разделяют на отдельные луковицы.

Оптимальные условия для хранения луковиц: температура +22…+25 градусов в первые 2–3 недели после выкопки, затем постепенное снижение температуры; влажность воздуха не более 60–70%; полная темнота или рассеянное освещение. Главное требование — хорошая вентиляция.