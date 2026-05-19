Садовод Самойлова рассказала, как бороться с крестоцветной блошкой

Автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова рассказала корреспонденту URA.RU , как защитить капусту от крестоцветной блошки и капустной мухи и предотвратить уничтожение урожая.

Крестоцветная блошка — это маленькие черные жучки с блестящим панцирем размером 2–3 мм. Они появляются весной, когда воздух прогревается до +15 градусов. Вредители выгрызают в листьях мелкие отверстия, похожие на точечные дырочки. Если блошек много, листья превращаются в решето, растение слабеет и может погибнуть. Особенно уязвимы всходы редиса и молодые растения капусты.

«Крестоцветная блошка скорее досаждает всходам редиса. У капусты листья более плотные, и крестоцветные блошки им не по зубам, разве что при значительном нашествии листья капусты могут напоминать решето», — объясняет Самойлова.

Чтобы бороться с крестоцветной блошкой, Самойлова советует простой и экологичный способ.

«Если вы заметили крестоцветную блошку — маленьких черных жучков — облейте капусту из лейки с ситечком прямо по листьям и сразу же опудрите золой. Удобнее это делать через пластиковый ящик с мелкими ячейками. Зола прилипнет на влажные листья, и крестоцветная блошка уже не будет досаждать капусте», — делится эксперт.