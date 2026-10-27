Садовод Самойлова рассказала, что золотарник способен захватить весь участок за несколько лет

С 1 марта 2026 года собственники земельных участков в Москве и Орловской области будут обязаны уничтожать золотарник канадский — растение включено в региональные перечни инвазивных видов. Садовод Светлана Самойлова рассказала URA.RU , что за последние два года золотарник заполонил обочины у ее дачи.

«Буквально пару лет назад на обочинах у своей дачи я не наблюдала и намека на золотарник. А за последние два года вместо травы на обочинах красуется сплошь золотарник. И отсюда происходит его засилье на наших садовых участках», — сказала она.

Золотарник размножается семенами и корневыми отпрысками. Молодое растение быстро формирует побеги, которые укореняются и занимают окружающую территорию, образуя плотную дернину. Даже один оставленный куст способен стать источником дальнейшего распространения сорняка, особенно на участках, хозяева которых бывают там редко.

Бороться с растением нужно до созревания семян. Если золотарник покрылся белыми пушинками, способными разноситься ветром, сначала следует аккуратно срезать цветоносы и сжечь их, не рассыпав семена по участку. Затем растение удаляют вместе с корнем: стебель захватывают как можно ниже к земле и осторожно тянут двумя руками, чтобы он не обломился. На плотной почве предварительно подкапывают растение лопатой или садовым совком. Оставшиеся части могут дать новый рост, поэтому одного скашивания обычно недостаточно.