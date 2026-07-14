Садовод Самойлова рассказала, что сигналом к уборке чеснока служит распрямившаяся стрелка

Для каждого огородника важно вовремя убрать лук и чеснок, чтобы они хорошо хранились. Но как раз в этот момент часто начинаются дожди, что может привести к гниению урожая. Садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова поделилась советами, как правильно собрать и сохранить урожай лука и чеснока. Об этом написало URA.RU .

Главный ориентир для уборки чеснока — стрелка.

«Сигналом к уборке чеснока служит распрямившаяся стрелка и лопнувший бутон на ней», — советует эксперт. Важно не передерживать чеснок на грядке, иначе головки начнут распадаться на отдельные зубчики.

Готовность лука определяют по корневой шейке — белесому утолщению между луковицей и пером. «Когда корневая шейка на ощупь станет мягкой, тогда лук готов к уборке», — говорит Светлана Самойлова.

Идеальные погодные условия для сбора урожая — три-четыре сухих дня перед выкопкой. Это позволит земле просохнуть, а луковицам не напитаться влагой. В средней полосе России ориентировочная дата — 20 июля, но сроки могут меняться в зависимости от погоды.

Если погода не благоприятная, то выкопанные луковицы и головки чеснока можно разложить прямо на грядках, если позволит погода, на два-три дня. Затем урожай убирают в тазы или корзины и досушивают в помещении.

Что делать, если зарядили затяжные дожди? «Если начались дожди, лук и чеснок выкапываем и уносим сразу в дом или в сарай, где раскладываем в один слой. Оставляем приоткрытые двери, несмотря на дождь. И при наступлении любых солнечных дней мы выносим обязательно каждый день на просушку», — рекомендует садовод. Главное — не сваливать мокрые луковицы в кучу, иначе они запреют. Помещение должно хорошо проветриваться.