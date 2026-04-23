Садовод Самойлова рассказала, что присыпание золой может спасти рассаду с черной ножкой

Черная ножка — серьезное заболевание рассады, способное уничтожить растения за считанные часы. Спасти пораженные экземпляры практически невозможно, поэтому садоводы делают ставку на профилактику. О том, как вовремя распознать черную ножку и какие меры предпринять для защиты рассады, рассказала URA.RU садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова.

По словам эксперта, черная ножка чаще всего поражает слабые всходы. Среди цветочных культур в зоне риска оказались вербена, лобелия, алиссум, львиный зев и схизантус. Овощные культуры, подверженные заболеванию, — томаты, перец, баклажаны, кукуруза. Даже кабачки и огурцы могут пострадать при несоблюдении условий содержания.

Черная ножка — это грибковое заболевание, поражающее корневую шейку растений на уровне почвы. Возбудители — почвенные грибы, активизирующиеся при повышенной влажности и низкой температуре.

Симптомы черной ножки зависят от культуры. На томатах сначала наблюдается легкое увядание листьев, затем вянет верхушка, и растение ложится на землю. У мелких всходов цветочных культур полегание происходит сразу. Если томаты посеяны в большой емкости и началась черная ножка, падеж всходов может остановиться.

Иногда помогает присыпание почвы золой. Самойлова рекомендует сеять семена цветов в торфяные таблетки. Однако важно не переливать торфяные таблетки и поливать их в поддон, чтобы вода не касалась стеблей и листьев нежных всходов.

«Они стерильны, не содержат никаких спор грибковых болезней, в отличие от почвы, какой бы вы ни пользовались. В них шансы того, что всходы не встретятся с черной ножкой, увеличиваются», — объяснила садовод.