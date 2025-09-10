Садовод Самойлова рассказала, что обрезка яблонь помогает избежать болезней

Обрезка яблонь в осенний период необходима для здоровья деревьев. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова в интервью сайту URA.RU .

Специалист отметила, что процедура позволяет регулировать рост кроны. Без обрезки крона становится слишком густой, и плоды на внутренних ветках теряют вкус и размер.

«Плоды на них будут отличаться меньшим содержанием сахара, они будут без румянца и сильно проигрывать во вкусе», — привел слова эксперта RT.

Также обрезка помогает предотвратить болезни и продлить жизнь яблони. К процедуре следует приступать после окончания плодоношения или с начала с начала сентября при отсутствии плодов, подытожила Самойлова.