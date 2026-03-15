Садовод Самойлова рассказала, что низкорослые сорта томатов набирают популярность среди дачников

Март считается оптимальным временем для посева помидоров на рассаду. Важно правильно выбрать сорта томатов и обеспечить грамотный уход за молодыми растениями. Садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU отметила, что срок начала посева томатов зависит от климатических особенностей региона. В средней полосе России семена обычно высевают в первой декаде марта, а в Сибири — в конце месяца.

«В последние годы владельцы приусадебных участков все чаще выбирают детерминантные (низкорослые) сорта томатов, в том числе для выращивания в теплицах», — уточняет эксперт.

Это связано с тем, что индетерминантные, высокорослые разновидности к концу июня достигают потолка теплицы и начинают упираться в ее крышу, что усложняет уход за растениями и может снижать урожайность.

Среди проверенных сортов томатов, подходящих для выращивания в теплице и в открытом грунте, Самойлова выделиа «Хайпил», «Северенок», «Смуглянка». Также она отметила группу суперранних сортов, таких как «Бета», «Бета-люкс», «Отрадные».

Перед посевом семян томатов рекомендуется выполнить ряд подготовительных процедур. Среди них — калибровка в солевом растворе с удалением всплывших пустых экземпляров, протравливание в растворе марганцовки или в специально предназначенных для этого препаратах, при необходимости — замачивание в стимуляторах роста.

Для посева целесообразно использовать свежие семена томатов с сроком хранения не более четырех–шести лет.

Для посева рассады можно использовать различные варианты тары: специальные кассеты, торфяные горшочки либо обычные пластиковые стаканчики. Для выращивания рекомендуется применять легкий, хорошо удерживающий влагу субстрат с нейтральной либо слабокислой реакцией.

После посева семена необходимо накрыть стеклом или пленкой для создания парникового эффекта и поддержания стабильной влажности. Емкости с семенами размещают в теплом помещении при температуре +22…+25 градусов.

Уход за рассадой помидоров включает в себя обеспечение достаточного освещения, поддержание оптимальной влажности и регулярный полив, а также подкормки натуральными органическими удобрениями или специализированными гуминовыми удобрениями и биогумусом.