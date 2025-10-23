Садовод Самойлова рассказала, что из падалицы поздних яблок можно приготовить джем или уксус

Падалица яблок — не просто отходы, а ценный ресурс для предусмотрительных садоводов. Садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU посоветовала собирать падалицу ежедневно, чтобы избежать гниения и сразу отправлять фрукты в переработку. Их можно использовать для подкормки животных и в качестве компонента компоста.

По словам специалиста, из падалицы яблок также можно приготовить множество вкусных блюд. Например, уксус требует двух месяцев для приготовления и включает в себя яблоки, сахар, воду и специи. Джем из падалицы готовится из свежих яблок, сахара и лимона, придавая заготовке характерный цитрусовый аромат.

Падалицу также можно заморозить для пирогов, высушить для компотов или сделать пюре, которое станет любимым блюдом для детей. Все эти способы позволяют максимально эффективно использовать урожай и сократить отходы, подчеркнула Самойлова.