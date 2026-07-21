Садовод Самойлова рассказала, что хранить кабачки лучше всего в погребе

Садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова рассказала, как правильно вырастить, собрать и сохранить кабачки. При правильном сборе и подготовке эти овощи можно использовать в пищу до середины следующего лета, написало Ura.ru .

Самойлова рекомендует оставить на ветке по два плода, убирая остальные завязи. Под овощи сразу подложить дощечку, чтобы избежать соприкосновения с почвой. Собирают кабачки на хранение только перед наступлением первых заморозков. Созревшие плоды нужно аккуратно срезать ножом, оставив небольшой «хвостик», не допуская при этом повреждения мякоти.

После сбора кабачки оставляют на месте на сутки, а затем переносят на веранду или в другое место, где они должны полежать несколько дней на солнце. Главное — не допустить переохлаждения кабачков и успеть убрать их при температуре не ниже +5 °C.

Хранить кабачки лучше всего в погребе, где сохраняется постоянная температура. Важно обеспечить циркуляцию воздуха под самими плодами. Для этого можно сложить дощечки крест-накрест и уже на эту конструкцию складывать овощи. Хранить кабачки можно и в квартире, но на лоджии они сохранятся дольше, чем в теплой квартире.

Для заморозки кабачков на зиму стоит отдать предпочтение молодым плодам с нежной кожурой и мелкими семечками. Главный секрет, который сохранит цвет, текстуру и вкус овоща, — это бланширование. Овощи опускают в кипящую воду на две-три минуты, а затем немедленно перекладывают в миску с ледяной водой еще на три минуты.

Перед отправкой в морозилку кусочки необходимо тщательно обсушить бумажными полотенцами. Лишняя влага — главный враг качественной заморозки, она превращается в лед и портит структуру продукта.