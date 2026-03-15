Садовод Самойлова призвала сеять огурцы на рассаду не раньше чем за три недели до планируемой высадки в грунт

Огурцы — популярная культура среди российских садоводов, но не всегда удается получить хороший урожай. Одна из распространенных ошибок — спешка с посевом. Переросшая рассада хуже приживается и позже начинает плодоносить. Об этом рассказала URA.RU садовод с многолетним стажем Светлана Самойлова.

«Огурцы сеют на рассаду не раньше чем за 2–3 недели до планируемой высадки в грунт», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что огурцы — теплолюбивая культура, и высаживать их в холодную почву нельзя. Оптимальная температура почвы для высадки огурцов — не ниже 15–16 градусов на глубине 10 сантиметров.

Для выращивания через рассаду лучше всего подходят партенокарпические (самоопыляемые) гибриды и пчелоопыляемые сорта раннего и среднего срока созревания. При выборе сорта обращайте внимание на районирование — семена, адаптированные к вашему региону, дадут лучший результат.