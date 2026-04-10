Садовод Самойлова призвала сеять бархатцы до конца первой декады апреля

Март — важный месяц для садоводов, ведь именно в это время закладывается основа будущего цветения клумб. Садовод с 30-летним стажем, автор книги «Не просто огород» и популярный блогер Светлана Самойлова поделилась с URA.RU своими секретами выращивания бархатцев.

Бархатцы (тагетес) — неприхотливые и благодарные цветы. Они украшают сад с июня до заморозков, отпугивают вредителей и не требуют сложного ухода. Однако для раннего цветения важно не опоздать с посевом.

«Самое время для того, чтобы посеять на рассаду бархатцы, желательно успеть с этим до середины марта, особенно с высокорослыми сортами», — советует Светлана Самойлова.

Оптимальный срок посева бархатцев — с 20 марта до конца первой декады апреля. Рассадный метод позволяет получить цветущие растения уже в июне-июле.

Если у вас нет возможности посеять бархатцы на рассаду дома, Светлана Самойлова рекомендует выбирать низкорослые сорта — они зацветают быстрее. Такие сорта можно сеять при первой же возможности сразу в теплицу или на грядку под пленку.