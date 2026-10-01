Садовод Самойлова призвала перед заморозками убрать теплолюбивые цветы в дом

В ночь на воскресенье в Москве ожидаются заморозки до -3 градусов. О том, какие растения пора убрать, что можно оставить в земле и как сохранить урожай в теплице, URA.RU рассказала садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова.

В конце сентября и октябре теплолюбивые цветы в горшках (пеларгонии, фуксии, колеусы) нужно занести в дом. Черенковать их уже поздно из-за похолодания, поэтому лучше выкопать маточники, обрезать (оставив 10–15 см) и перенести в тепло. Клубневую бегонию выкапывают, срезая стебли, а клубни хранят в коробке с опилками; петунию забирают целиком.

Георгины, гладиолусы и канны можно не спешить выкапывать: их клубни в земле выдерживают заморозки до -3…-4 градусов. Срезать цветы для букетов можно заранее.

Тыквы, кабачки, патиссоны и огурцы нужно собрать до холодов. Морковь, свеклу и дайкон можно оставить в почве — ботва защищает от легкого мороза. Картошку также не обязательно копать срочно: срежьте ботву, оставив пенечки. Если уборка откладывается, грядки стоит укрыть дугами с нетканым материалом и пленкой, защитив их от слизней.