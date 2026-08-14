Садовод Самойлова предостерегла от ошибок в борьбе с фитофторозом томатов

Садовод и блогер Светлана Самойлова поделилась с News.ru советами по защите томатов от фитофтороза в августе. Она рекомендует не закрывать теплицы на ночь, чтобы предотвратить распространение болезни.

По словам эксперта, высокая влажность способствует развитию фитофтороза, поэтому важно следить за тем, чтобы растения уходили в ночь с сухими листьями. Для этого следует поливать грядки не позднее шести вечера, пишет «ФедералПресс».

Также Самойлова дала советы по уходу за томатами: сохранять на кустах 3–4 листа, регулярно подвязывать растения и удалять пасынки.

Кроме того, эксперт обратила внимание на опасность вредителей, таких как колорадский жук, тля и паутинный клещ. Эти насекомые могут быстро размножаться и нанести значительный ущерб урожаю. Основной метод борьбы с ними — ручной сбор.