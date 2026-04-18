Садовод Самойлова предложила сеять огурцы и кабачки с 28 апреля

Огурцы и кабачки являются одними из самых популярных овощей среди дачников в России. Успех в выращивании этих культур зависит от соблюдения сроков посева и правил ухода за растениями. Садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась рекомендациями, сообщило Ura.ru .

Специалист посоветовала сеять семена с 28 по 30 апреля и 1 мая — это благоприятный период для посева на рассаду. С 12 по 16 мая и 18 мая — благоприятное время для высадки в теплицу.

Для успешного выращивания рассады необходимо следить за тем, чтобы она не переросла и не начала цвести. Идеальный период высадки — при наличии двух-трех хорошо развитых листочков. В этом возрасте растения отлично приживаются в почве.