Садовод Самойлова предложила сделать мышеловку из ведра и палок

Садовод и блогер Светлана Самойлова рассказала NEWS.ru , как можно поймать мышей на дачном участке, используя ведро и палки.

Как пояснила специалист, для того чтобы избавиться от грызунов, нужно положить в железное ведро приманку — кусочек колбасы или сыр, смоченный подсолнечным маслом.

«Под наклоном от края ведра установите доску. Мышь должна забраться по ней, упасть в ведро и там остаться», — отметила эксперт.

Также садовод посоветовала дачникам перед началом холодов убрать все семена в недоступное для грызунов место, например в пластиковый или железный ящик.