Садовод Самойлова предложила посеять в феврале шпинат и редис

Садовод Светлана Самойлова поделилась с NEWS.ru рекомендациями по посеву семян в теплице в последний месяц зимы.

По словам эксперта, в феврале можно начать с посева семян зелени, например шпината и рукколы. В конце месяца рекомендуется сажать редис, но важно учитывать, что холод может снизить его всхожесть.

Также в теплице можно сеять салат, капусту июньскую (раннюю белокочанную) и брюссельскую, астры и ранние сорта томатов, такие как бета или бета люкс. Как объяснила садовод, при отсутствии сильных заморозков после всходов можно получить крепкую рассаду томатов, не выращивая ее в квартирных условиях, добавил MK.Ru.