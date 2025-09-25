Садовод Самойлова предложила посадить перед зимой лаванду и пионы

Посадка многолетних цветов осенью — важное занятие для дачников. Садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru поделилась секретами процедуры.

По словам эксперта, растения, цветущие весной и летом, пересаживают осенью, а те, что цветут во второй половине лета и осенью, — весной. Это необходимо, чтобы зелень успела восстановиться после цветения.

«Осенью садоводы приобретают и цветущие хризантемы, удержаться от покупок в пору их цветения невозможно. Конечно, приобретаем сейчас и осеннецветущие растения, когда они на пике красоты», — добавила Самойлова.

Специалист предложила посеять перед зимой туговсхожие цветы и те, которым нужна стратификация. Среди них — дельфиниум, аквилегия, виола, клематис, прострел, лилия, лаванда, морозник, пионы, флоксы, астильбы, лилейники, хосты.