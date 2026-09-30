Садовод Самойлова посоветовала высаживать жимолость весной для полноценного укоренения

Жимолость предпочтительнее высаживать весной, чтобы кустарник успел полноценно укорениться в теплое время года. Об этом сайту URA.RU сообщила садовод Светлана Самойлова.

По ее словам, при осенней посадке ранние заморозки могут быстро проморозить почву и остановить развитие корней до наступления тепла.

Тем, кто решил посадить жимолость осенью, эксперт рекомендовала заранее подготовить грунт. В посадочную яму следует добавить компост или перегной, рыбную и костную муку, а также двойной суперфосфат либо осеннее комплексное минеральное удобрение.

Перед засыпанием землей растение необходимо обильно полить. В сухую погоду саженец советуют увлажнять один раз в два-три дня.