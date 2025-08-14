Садовод Самойлова посоветовала выкапывать свеклу вилами, чтобы не повредить кожицу

Садовод-блогер Светлана Самойлова в беседе с URA.RU поделилась рекомендациями по сбору и хранению свеклы, а также по уходу за грядками после сбора урожая.

Как отметила эксперт, сроки сбора свеклы зависят от сорта и региона произрастания. В средней полосе России ранние сорта готовы к уборке 20–30 августа, а поздние — 10–20 сентября. На Урале и в Сибири корнеплоды со средним сроком созревания выкапывают в конце сентября — начале октября. В южных регионах ранние сорта собирают в конце июля — начале августа, а поздние — в конце сентября — середине октября.

Садовод посоветовала выкапывать свеклу вилами, аккуратно поддевая корнеплод, чтобы не повредить кожицу. Ботву следует обрезать, оставляя черешки длиной 1–1,5 см.

Корнеплоды нужно слегка обсушить в тенистом, проветриваемом месте. Мыть их перед отправкой на хранение не рекомендуется, чтобы не смыть защитный слой. Для получения сладкой и крупной свеклы нужно вовремя ее подкармливать в течение всего роста, подчеркнула Самойлова.