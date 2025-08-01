Садовод Самойлова посоветовала выбирать гибридные сорта кабачков

Гниение кабачков могут спровоцировать неблагоприятные погодные условия, ошибки в уходе и вредители. Об этом рассказала садовод Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru.
По ее словам, избежать проблем поможет правильный выбор сорта. Эксперт рекомендовала выбирать гибридные сорта кабачков с обозначением «F1», например «Медуза F1», «Кавили F1», «Искандер F1». Они формируют преимущественно женские цветки, что исключает необходимость опыления.
Если на кусте слишком много плодов, растение может не справиться с их выкармливанием. Самойлова посоветовала своевременно собирать урожай, чтобы кабачки получали достаточно витаминов и влаги.
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