Садовод Самойлова посоветовала в июне сажать петрушку, салат, укроп и кинзу

Садовод и блогер Светлана Самойлова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по высадке овощей и зелени в огороде в июне. В этот период на грядки можно высаживать морковь, свеклу и различные виды зелени. Кроме того, в июне производится посев огурцов для получения второго урожая.

По словам эксперта, морковь лучше всего сажать около 20 июня. В этом случае урожай будет готов к сбору в середине или конце октября. По краю грядки можно разместить сорта свеклы с круглыми или длинными корнеплодами.

Также в июне рекомендуется сажать петрушку, салат, укроп и кинзу. В конце июня в горшочках высевают огурцы для второго урожая, которые затем высаживают на грядки после сбора урожая чеснока или лука. Подходящими местами для посадки являются также бочки или теплицы.

Самойлова подчеркнула, что при соблюдении условий, включая укрытие нетканым материалом при заморозках, урожай огурцов можно будет собирать в августе или сентябре. Также в конце июня в теплице рекомендуется сеять пекинскую капусту, поскольку световой день идет на убыль. Ранее проведение посева приведет к тому, что растение даст только листья, а не кочан.