Садовод Самойлова посоветовала в августе удобрять картофель только жидкими подкормками

Садовод Светлана Самойлова в беседе с сайтом URA.RU поделилась советами, как оценить урожай картофеля и обеспечить его сохранность.

Для определения будущего урожая картофеля эксперт рекомендовала аккуратно подкопать крайний куст и проверить наличие клубней. Даже если они пока маленькие, как «бэби-картошка», но их уже 8–10 штук на куст, урожай будет. Отсутствие клубней не повод для паники, если ботва стоит и картофель цветет.

Оптимальное время для уборки картофеля — вторая неделя сентября, во время «бабьего лета». За две недели до уборки рекомендуется срезать ботву, оставив пеньки 15–20 см. После выкопки клубни оставляют на грядке на сутки для просушки, затем убирают в ящики и через пару недель перекладывают в мешки для хранения.

Садовод подчеркнула, что для крупного картофеля важны солнечное место, окучивание, полив в жару и подкормки. Она предупредила что внесение золы может уменьшить размер клубней. Гранулированные удобрения в августе вносить уже поздно, поэтому рекомендуется использовать только жидкие подкормки.