Садовод Самойлова посоветовала в августе уделить внимание подкормке и защите жимолости от болезней

Август — важный месяц для жимолости. В это время нужно уделить внимание подкормке и защите растения от болезней. Об этом в интервью сайту Ura.ru рассказала опытный садовод, блогер и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова.

Для профилактики грибковых инфекций, которые часто возникают после теплой зимы, эксперт посоветовала использовать препараты «Абига-Пик» или бордоскую смесь. Их чередуют с интервалом в полторы недели, чтобы надежно защитить растение от повторного заражения. Начало августа — время для внесения гумата калия, который укрепляет иммунитет и стимулирует закладку урожая.

«После полива или дождя подкормите куст по влажной земле. Обычно я беру две столовые ложки гумата на 8–10 литров воды — этого хватает на два куста», — отметила садовод.

В середине августа кусты подкармливают комплексными минеральными удобрениями с минимальным содержанием азота, но с упором на калий, кальций и фосфор. В конце августа для улучшения питания и восстановления сил после плодоношения полезно внести древесную золу или раствор двойного суперфосфата, заключила специалист.