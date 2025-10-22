Садовод Самойлова посоветовала укрывать виноград, розы и гортензии от холодов
Садовод и блогер Светлана Самойлова сообщила NEWS.ru, что поздней осенью в центральной части России необходимо укрывать от холода растения южного происхождения.
Эксперт уточнила, что среди таких растений — розы, рододендроны, магнолия, крупнолистные гортензии, керрия японская и некоторые сорта клематисов. У каждого растения свои особенности укрытия.
«Виноград нужно укрывать первым. Он начинает мерзнуть при −6 градусов», — заявила специалист.
По словам Самойловой, укрытия помогут растениям сохраниться при минусовых температурах в ожидании снега, выстоять в морозы и уберегут от вымерзания в слишком холодные зимы.