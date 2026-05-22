Садовод Самойлова посоветовала провести три опрыскивания, чтобы защитить яблони от гусениц

Гусеницы могут нанести значительный вред яблоням, особенно в мае, когда они активно уничтожают листву. Садовод с 30-летним опытом Светлана Самойлова поделилась с URA.RU эффективными методами защиты плодовых деревьев от вредителей.

Для борьбы с гусеницами необходимо провести три опрыскивания. Первое — в период набухания почек, второе — во время распускания листьев, третье — после цветения. Садовод рекомендует использовать растворы «Инта-Вир», «Искра» и «Фуфанон-Нова» в соответствии с инструкциями на упаковке.

Важно помнить, что во время цветения обработку проводить нельзя, так как это может привести к гибели опыляющих насекомых и негативно сказаться на урожае.

Опрыскивать яблони лучше всего в вечернее время, около 19:00, особенно в жару. Если такой возможности нет, можно сделать это рано утром, не позже 5:00. В пасмурную погоду время не имеет значения. Также стоит учитывать прогноз погоды: если ожидаются осадки, обработку следует перенести.

«Раствора должно быть такое количество, чтобы оно капало с дерева, как после сильного дождя, это очень важный момент», — подчеркнула Самойлова.

Для успешной борьбы с вредителями необходимо обработать все дерево, а не только его верхнюю часть. Также важно опрыскивать почву под деревом и прилегающие поверхности, такие как стены хозяйственных построек или ограждения.

Садовод советует регулярно скашивать траву под яблоней, чтобы повысить эффективность защитных мер.