Садовод Самойлова посоветовала подкармливать многолетники азотным удобрением

Многолетние растения — это цветы, живущие дольше двух лет, некоторые из них могут произрастать на одном месте до 20–30 лет. Во второй половине июня наступает оптимальное время для внесения удобрений в почву, поскольку до середины июля многолетники активно наращивают зеленую массу, сообщила садовод Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru .

Специалист посоветовала использовать азотное удобрение. Отличные варианты — раствор навоза или травяного настоя, а также препарат «Аминоцимус универсальный». Внесение комплексного средства обеспечивает цветы всеми необходимыми элементами питания и витаминами, а не только азотом.

По словам эксперта, цветущие в данный момент растения подкармливать не нужно. К исключениям она отнесла княжики, которые уже заканчивают цветение.