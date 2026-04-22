Садовод Самойлова посоветовала подкармливать клубнику при стабильной температуре около +12 градусов

Клубника — популярная ягода для выращивания на грядках, и в мае ей требуется особое внимание. Чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно поливать, подкармливать и защищать растение от возвратных заморозков. Садовод-блогер Светлана Самойлова в разговоре с URA.RU поделилась своими секретами ухода за клубникой в мае.

По ее словам, чтобы мороз еще зимой не навредил клубнике, с августа листья не удаляют, поскольку они выполняют функцию естественного утепления. Однако в листьях могут зимовать вредители, например, слизни.

После уборки листвы необходимо провести рыхление между кустами, но не слишком близко к основанию, чтобы не повредить корни. Светлана Самойлова применяет как минеральные, так и органические удобрения. Для обработки рыхлой почвы между посадками она использует комплексные минеральные удобрения (с маркировкой «весна») и органические в гранулированной форме.

Когда дневная температура в течение недели будет стабильно составлять около +12 градусов, можно приступать к подкормке клубники. Для этого можно использовать органоминеральные, органические или минеральные удобрения.

«Для приготовления раствора минерального удобрения я использую один и тот же рецепт в течение всех сезонов: стакан гранулированного весеннего минерального удобрения размешиваю в литре горячей воды, после чего две столовые ложки полученного раствора добавляю в 8-литровую лейку», — объяснила Светлана Самойлова.

После обрезки листьев необходимо провести опрыскивание от вредителей. Делать это нужно в сухую погоду, тщательно обрабатывая каждый куст. Чтобы спасти клубнику от внезапных заморозков, можно накрыть ее нетканым материалом. Это также поможет ускорить развитие кустов и увеличить урожай.