Садовод Самойлова посоветовала не ждать чудес от кефирной подкормки растений

Многие дачники прибегают к кефиру, чтобы удобрить свои растения. На самом деле такой способ может навредить грядкам, предупредила садовод Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru .

По ее словам, напиток содержит молочнокислые бактерии, которые помогают улучшать микрофлору грунта. Он также содержит лактобациллы, способствующие вытеснению патогенной микрофлоры.

«Есть важный нюанс: использовать можно только свежий кефир. Прокисший или испорченный продукт абсолютно не подходит и может навредить растениям», — отметила эксперт.

Она также посоветовала не ждать чуда от такого удобрения. Продукт быстро портится и начинает бродить, что может привести к закисанию почвы и нарушению ее кислотно-щелочного баланса.