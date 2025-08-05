Садовод Самойлова посоветовала не ждать чудес от кефирной подкормки растений
Многие дачники прибегают к кефиру, чтобы удобрить свои растения. На самом деле такой способ может навредить грядкам, предупредила садовод Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru.
По ее словам, напиток содержит молочнокислые бактерии, которые помогают улучшать микрофлору грунта. Он также содержит лактобациллы, способствующие вытеснению патогенной микрофлоры.
«Есть важный нюанс: использовать можно только свежий кефир. Прокисший или испорченный продукт абсолютно не подходит и может навредить растениям», — отметила эксперт.
Она также посоветовала не ждать чуда от такого удобрения. Продукт быстро портится и начинает бродить, что может привести к закисанию почвы и нарушению ее кислотно-щелочного баланса.
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