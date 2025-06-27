Садовод Самойлова посоветовала круговую подкормку для удобрения яблони

Садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась опытом ухода за яблоневым садом в интервью Ura.ru . Она подчеркнула важность правильного подхода к внесению удобрений для деревьев, обладающих мощной корневой системой.

Простого полива раствором удобрений, пояснила эксперт, совершенно недостаточно для полноценного питания яблони, ведь корни располагаются глубоко и широко. Для достижения наилучших результатов деревья подкармливают летом исключительно в период плодоношения либо при отсутствии плодов для подготовки к следующему урожаю.

Специалист посоветовала использовать круговую подкормку. Метод предполагает создание нескольких углублений на расстоянии от 30 до 60 сантиметров от ствола. Именно туда вносят удобрения, будь то органика или минеральные комплексы, обеспечивая максимальное проникновение полезных элементов непосредственно к корням.