Садовод Самойлова посоветовала использовать мульчу, чтобы предотвратить появление мокрицы

Мокрица — это однолетнее растение, которое может быстро захватить весь участок. Садовод Светлана Самойлова рассказала URA.RU , почему мокрица так живуча и как с ней бороться.

Мокрица, известная также как звездчатка средняя, растет с ранней весны до глубокой осени и заглушает любые всходы овощей. Она неприхотлива, не боится ни морозов, ни засухи. Главная опасность мокрицы в том, что она стремительно завоевывает пространство. Ее плети распространяются на 30–40 см, а в местах междоузлий легко укореняются.

По словам Самойловой, одного растения мокрицы достаточно, чтобы дать до 10–15 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть до восьми лет. Даже если прополоть мокрицу и отправить в компост, сорняк выживет. Поэтому борьба с мокрицей требует системного подхода.

Справиться с мокрицей можно, но только при условии регулярной и грамотной работы. Самое надежное — выпалывать сорняк до начала цветения. При прополке важно найти главный стебель и точку роста, потому что плети распространяются далеко.

Мокрица любит влажную и рыхлую почву. Чтобы предотвратить ее появление, используйте мульчу — опилки, солому, скошенную траву или агроволокно.

Мокрица указывает на переувлажненную почву. Для борьбы с ней необходимо улучшить дренаж и внести песок: 2–3 ведра на квадратный метр при глубокой перекопке, и регулярно рыхлить грунт. В запущенных случаях можно использовать системные гербициды. Однако применять их надо осторожно, особенно поблизости с посадками.