Садовод Самойлова посоветовала актеллик и карбофос для борьбы с белокрылкой

Белокрылки — маленькие, но крайне вредоносные насекомые, паразитирующие на более чем 600 видах растений и распространяющие свыше 60 вирусных инфекций. Садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась с Ura.ru методами борьбы с вредителем.

По словам эксперта, победить белокрылку непросто, но реально, если набраться терпения и проводить регулярные обработки.

«Чем опрыскать: актеллик, карбофос, теппекки. Разводить в соответствии с инструкцией и опрыскивать каждые три дня до тех пор, пока вредитель не исчезнет», — отметила специалист.

Самойлова также рекомендовала применять табачные шашки, сжигая их ночью и закрывая двери теплицы, или использовать готовые клеевые ловушки желтого цвета.