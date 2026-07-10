Садовод Самойлова порекомендовала бороться с гусеницами ручным способом

Гусеницы — опасные вредители, которые могут нанести серьезный вред растениям на огороде. После дождя они становятся более активными, а влага создает благоприятные условия для их размножения. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала URA.RU , как спасти урожай.

По словам эксперта, после дождя гусеницы становятся активнее, потому что в теплой и насыщенной влагой почве их личинки быстрее растут и созревают. Это приводит к быстрому увеличению их численности.

Гусеницы активно питаются стеблями и листьями растений, поедая листовую пластину и оставляя только жилки. Это лишает растение возможности осуществлять фотосинтез. Некоторые виды гусениц, например, листовертки, скручивают листья в трубочки с помощью паутинки, чтобы обезопасить себя во время питания.

Садовод рекомендует начать борьбу с гусеницами ручным способом. Необходимо осмотреть растения, используя перчатки, удалить вредителей с листьев и ликвидировать их. Гусеницы часто скрываются на нижней стороне листьев. Также нужно срезать и убрать поврежденные листья и побеги с кладками яиц. Механический сбор гусениц лучше проводить вечером, когда они наиболее активны.