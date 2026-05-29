Садовод Самойлова отметила, что пожелтение листьев чеснока в июне может быть связано с заморозками или вредителями

Чеснок часто начинает желтеть в начале лета, и не все причины этого явления требуют вмешательства. Эксперт Светлана Самойлова в беседе с URA.RU выделила несколько факторов, влияющих на цвет листьев: заморозки, естественное созревание, вредители и проблемы с почвой.

Если кончики листьев чеснока пожелтели из-за заморозков, беспокоиться не стоит, так как это естественный процесс. Пожелтение нижних листьев к концу июня также является нормой и свидетельствует о подготовке чеснока к созреванию.

Опасной причиной пожелтения может быть поражение вредителями, например, луковой мухой. Если на листьях и стеблях обнаружены «дорожки» от вредителей, необходимо принять меры. Самойлова советует выкопать несколько луковиц и осмотреть их. При обнаружении вредителя или личинок нужно собрать весь урожай, так как такой чеснок не будет храниться.

Для профилактики в начале вегетации можно обработать грядку препаратами, которые используются для плодовых садов. При посадке рекомендуется вносить в почву средства «Почин», «Землин» и другие.

Чеснок предпочитает золу и богатую перегноем почву с нейтральной реакцией. Подкормки в июне могут помочь увеличить размер луковицы, хотя в основном их проводят в мае. Рецепт подкормки на 8–10 литров воды включает 2 столовые ложки гумата калия и комплексное минеральное удобрение. Смесь перемешивают и поливают посадки, особенно удобно это делать между рядами.

Важно помнить о рыхлении почвы после дождя, чтобы обеспечить доступ кислорода к поверхностным корням чеснока. Это особенно актуально для тяжелых почв.