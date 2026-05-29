Садовод Самойлова объяснила, что томаты могут скручивать листья в теплице из-за недостатка влаги

Многие садоводы, зайдя в теплицу в жаркий день, с тревогой обнаруживают, что листья у томатов скручиваются. Светлана Самойлова, садовод с 30-летним опытом и автор нескольких книг, рассказала URA.RU о причинах этого явления.

Садовод выделяет три основные причины скручивания листьев у томатов. Первая и самая распространенная — это жара.

«Таким образом растения пытаются сохранить влагу», — поясняет Светлана Самойлова.

К вечеру, когда жара спадает, листья могут расправляться. Вторая причина — особенность сорта. Если листья у растений скручены постоянно, независимо от времени суток, то это, вероятно, особенность конкретного сорта.

Третья причина — засуха и недостаток полива. В этом случае томаты также пытаются сохранить влагу, скручивая листья. После полива листики обычно восстанавливают свою ровную поверхность.

Светлана Самойлова советует не волноваться из-за скручивания листьев, так как это не всегда признак болезни. Она рекомендует в жару поливать томаты теплой водой под корень, а также использовать нетканый материал или сетки для притенения теплицы.