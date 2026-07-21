Садовод Самойлова объяснила, что при срезке базилика важно оставить хотя бы одну-две пары листьев

Многие огородники допускают ошибку, срезая зелень под корень. Это губит растение и лишает его шанса на восстановление. Садовод Светлана Самойлова с 30-летним стажем рассказала Ura.ru , как правильно срезать базилик, укроп и петрушку, чтобы получить хороший урожай.

Самойлова объяснила, что при срезке базилика важно оставить хотя бы одну-две пары листьев. Тогда базилик даст новые ростки и вырастет новая порция зелени. Можно регулярно срезать самую верхушку с двумя-четырьмя парами листьев, тогда базилик будет быстро отрастать и можно будет получить несколько волн урожая в течение сезона.

Если срезать молодой укроп полностью, он не пустит новые побеги. Поэтому для использования в пищу лучше обрывать только зеленые листья, оставляя стебли, на которых позже будут формироваться «зонтики» укропа. Самойлова отметила, что предпочитает выращивать укроп кустовой, так как он дает массу листьев для салата.

Куст петрушки, в отличие от других трав, можно срезать под корень.