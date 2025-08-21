Садовод Самойлова назвала начало осени идеальным временем для пересадки малины

Садовод и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова в интервью URA.RU поделилась советами по пересадке малины.

Как отметила эксперт, самое подходящее время для пересадки малины — начало осени. В это время малина уже завершает плодоношение, а почва еще остается теплой, благодаря чему корни быстро приживаются.

Для будущего богатого урожая нужно выбрать солнечное место. Стоит учитывать, что малина требовательна к почве. Ей нужна рыхлая, богатая органикой земля с хорошим доступом воздуха к корням.

«Для малины копают траншею глубиной 80–100 сантиметров. На дно закладывают ветки, что могут остаться после обрезки крыжовника, смородины», — объяснила Самойлова.

Перед пересадкой кусты нужно подготовить: аккуратно выкопать, провести обрезку. После пересадки малину необходимо обильно полить. В середине или конце октября кусты желательно замульчировать — подойдет торф или перепревший конский навоз, заключила садовод.