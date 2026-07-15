Садовод Самойлова назвала мягкость корневой шейки главным ориентиром зрелости лука

По словам эксперта, главный ориентир зрелости — мягкость корневой шейки, беловатого участка на стебле между луковицей и пером. Если шейка плотная и упругая, значит, лук еще наливается. Когда вегетация заканчивается, шейка становится мягкой, истончается и подсыхает.

Среди других признаков зрелости - массовое полегание пера (листья желтеют, вянут и ложатся на землю) и подсыхание наружных чешуек (они становятся плотными, сухими и начинают отслаиваться). Выкапывать луковицы нужно только в сухую погоду, чтобы не повредить донце.