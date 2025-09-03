Садовод Самойлова назвала масличную редьку самым эффективным сидератом

Масличная редька ценится среди садоводов за способность улучшать почву, однако для максимальной эффективности требуется правильный уход. Подробнее рассказала садовод Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru .

К преимущества масличной редьки относятся разрыхление почвы и борьба с уплотнениями; удержание и перераспределение питательных веществ; биозащита от вредителей и сорняков; сохранение влаги и минимизация эрозии.

«Я бы не назвала редьку самым эффективным сидератом. По содержанию питательных веществ фацелия сильнее. Но редька работает не хуже горчицы или ржи», — отметила эксперт.

По словам Самойловой, оптимальное время для посева в средней полосе — после уборки лука, примерно с 15–20 июля. Важно заделать ботву в почву до устойчивых минусовых температур. Специалист рекомендовала закапывать ботву на штык лопаты, чтобы зеленая масса перепрела и обогатила почву органикой.