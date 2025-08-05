Садовод Самойлова назвала бурые пятна на листьях яблони признаком парши

Садовод Светлана Самойлова рассказала в беседе с Ura.ru , как распознать и предотвратить грибковое заболевание яблонь — паршу.

Как пояснила эксперт, недуг поражает листья, плоды и побеги деревьев. Кроме того, снижается урожайность, и ухудшается качество плодов. Благоприятные условия для развития парши — высокая влажность и прохлада, особенно в дождливую весну.

По словам специалиста, первые симптомы — округлые оливково-бурые пятна с бархатистым налетом на листьях. В качестве профилактики садовод предложила удалять больные листья и проводить обработку раствором мочевины до момента набухания почек.