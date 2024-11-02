Садовод Пчелинцев: денежное дерево не любит чрезмерный полив и прямые солнечные лучи

Толстянка, которую все привыкли называть денежным деревом, считается символом богатства и финансового благополучия. Как ухаживать за суккулентом, рассказал садовод Аркадий Пчелинцев в беседе с pnz.ru .

По его словам, растение предпочитает яркий рассеянный свет, а вот прямые солнечные лучи не любит. Лучше поставить горшок на подоконник западного или восточного окна. Пересадкой стоит заниматься исключительно в весенний период.

Специалист также отметил, что чрезмерный полив может загубить толстянку. Ей действительно нужна влага, но в умеренных количествах. Перед поливом стоит удостовериться в сухости грунта. Сама почва должна быть легкой и воздушной, добавил «ФедералПресс».