Садовод Пчелинцев: денежное дерево не любит чрезмерный полив и прямые солнечные лучи

Толстянка, которую все привыкли называть денежным деревом, считается символом богатства и финансового благополучия. Как ухаживать за суккулентом, рассказал садовод Аркадий Пчелинцев в беседе с pnz.ru.
По его словам, растение предпочитает яркий рассеянный свет, а вот прямые солнечные лучи не любит. Лучше поставить горшок на подоконник западного или восточного окна. Пересадкой стоит заниматься исключительно в весенний период.
Специалист также отметил, что чрезмерный полив может загубить толстянку. Ей действительно нужна влага, но в умеренных количествах. Перед поливом стоит удостовериться в сухости грунта. Сама почва должна быть легкой и воздушной, добавил «ФедералПресс».
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