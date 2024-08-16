Садовод Павлова: урожай картофеля, помидоры и огурцы оказались под угрозой из-за затоплений на Южном Урале

Челябинский садовод Юлия Павлова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что из-за сильных ливней на Южном Урале под угрозой оказались урожай картофеля, а также помидоры и огурцы.

При этом эксперт добавила, что за яблоки, груши, кабачки и перцы можно не переживать. Чеснок и лук также не пострадают из-за затоплений.

В этом году в регионе ожидается много ягод, особенно — малины и смородины, добавила Павлова.