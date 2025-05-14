Садоводам, которые предпочитают минимальный уход за растениями, стоит обратить внимание на лапчатку. Такой вариант отлично подойдет для участка без полива и ухода, рассказала опытный садовод Екатерина Новикова в беседе с RostovGazeta.ru .

По словам эксперта, лапчатка — неприхотливый куст, обладающий способностью пышно цвести долгое время. Происходя из северных широт, она великолепно справляется с зимними морозами. Лепестки лапчатки радуют яркими оттенками: белые, желтые, розовые и малиновые тона дополняются изящной серебристой листвой.

«Лапчатка цветет так долго, что лето кажется бесконечным, а ухаживать за ней проще, чем за обычным комнатным растением», — сообщила Новикова.

Она также отметила, что растение славится не только красотой, но и полезными качествами. Его часто именуют «курильским чаем», так как напитки из его листочков и соцветий широко используются в народной медицине.