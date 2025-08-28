Садовод Матвеева посоветовала подсушить выкопанный картофель на солнце перед хранением

По словам эксперта, выкопанные клубни следует подсушить на солнце, но не более часа.

«Иначе кожура может получить солнечные ожоги, сам картофель приобретет зеленоватый оттенок. Есть такую картошку нельзя, даже скотину не нужно таким кормить», — предупредила специалист.

Она также посоветовала перебрать урожай: отсортировать на клубни для посадки и употребления в пищу, а гнилые выбросить. Держать картофель лучше в темном и прохладном месте. Тара должна быть сухой и обеспечивать вентиляцию.