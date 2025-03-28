Садовод Кузнецова: домашние цветы могут погибнуть из-за слишком большого горшка
Озеленитель Юлия Кузнецова рассказала «ТСН24» о наиболее частых ошибках новоиспеченных садоводов и секретах, которые помогут сохранить домашние цветы.
По словам эксперта, растения страдают по нескольким причинам: слишком большой горшок, неподходящий грунт, избыточное или недостаточное освещение, несвоевременное выявление вредителей, пересыхание субстрата.
«Ну еще его может съесть домашнее животное», — добавила эксперт.
Она посоветовала обзавестись люксметром. Это устройство или мобильное приложение для измерения освещенности. Также Кузнецова рекомендовала установить фитолампы в темных углах, коридорах и ванных комнатах с растениями.