Садовод Кузнецова: домашние цветы могут погибнуть из-за слишком большого горшка

Озеленитель Юлия Кузнецова рассказала « ТСН24 » о наиболее частых ошибках новоиспеченных садоводов и секретах, которые помогут сохранить домашние цветы.

По словам эксперта, р астения страдают по нескольким причинам: слишком большой горшок, неподходящий грунт, избыточное или недостаточное освещение, несвоевременное выявление вредителей, пересыхание субстрата.

«Ну еще его может съесть домашнее животное», — добавила эксперт.

Она посоветовала обзавестись люксметром. Это устройство или мобильное приложение для измерения освещенности. Также Кузнецова рекомендовала установить фитолампы в темных углах, коридорах и ванных комнатах с растениями.